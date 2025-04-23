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        Vali Aydın ve Başkan Özcan'dan İstanbul'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul'daki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:52
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        Vali Aydın ve Başkan Özcan'dan İstanbul'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul'daki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Aydın'ın valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şu ifadelere yer verildi:

        "Geçmiş olsun İstanbul. İstanbul Marmara Denizi Silivri'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cenabıallah ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden muhafaza eylesin."

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Özcan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Acil durum çalışanlarının sağlıklı iletişim sağlayabilmesi adına lütfen gereksiz telefon kullanımı yapmayalım." ifadelerini kullandı.

        Depremde aşırı korkup panikleyen vatandaşlara çağrıda bulunan Özcan, gerek otel ve misafirhaneler gerekse de evlerde kendilerini misafir edebileceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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