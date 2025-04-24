Bolu'da yıldırım isabet eden 2 inek öldü

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer mağduriyetlerin önlenmesi için üreticilere uyarıda bulundu.

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