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        Bolu'da yıldırım isabet eden 2 inek öldü

        Bolu'nun Mengen ilçesinde yıldırım isabet eden 2 inek öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:14
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        Bolu'da yıldırım isabet eden 2 inek öldü
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde yıldırım isabet eden 2 inek öldü.

        İlçede etkili olan sağanak sırasında Çayköy köyünün çevresinde hayvanların otladığı alana yıldırım düştü.

        Yıldırım düştüğü bölgede otlayan 2 inek öldü.

        Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer mağduriyetlerin önlenmesi için üreticilere uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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