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        Muaythai Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Bolu'da yapıldı

        Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Bolu'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:52
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        Muaythai Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Bolu'da yapıldı
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        Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Bolu'da gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyon, Bolu'nun ev sahipliğinde tamamlandı.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

        Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Şube Müdürü Muzaffer Akdoğan, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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