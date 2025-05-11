Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da "36. İzzet Baysal Şükran Günleri" düzenlendi

        Bolu'da hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal adına düzenlenen "36. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında anma töreni ve saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da "36. İzzet Baysal Şükran Günleri" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal adına düzenlenen "36. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında anma töreni ve saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Tören, Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Bolu Kent Konseyi tarafından çelenk sunuldu.

        Anma etkinliği, "İzzet Baysal’a Saygı ve Şükran Yürüyüşü" ile devam etti. Bando eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.

        Program, İzzet Baysal Anıtı önünde sona erdi. Burada Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına çelenk sunuldu.

        Vali Abdulaziz Aydın, konuşmasında, İzzet Baysal’ın yalnızca Bolu için değil, tüm Türkiye için örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu belirtti.

        Baysal'ın, insanlığa hizmet etmeyi yaşam biçimi haline getirmiş bir değer olduğuna dikkati çeken Aydın, "Onun hayatı, hayırseverliğin ve insan sevgisinin en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, il protokolü, İzzet Baysal Vakfı yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan, İzzet Baysal Vakfı Yönetimi, inşa edilen aile sağlığı merkeziyle kente 148'inci eserin kazandırıldığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Göynük'te dağlık alandaki tavşan ailesi cep telefonuyla görüntülendi
        Göynük'te dağlık alandaki tavşan ailesi cep telefonuyla görüntülendi
        Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da yalnız bulunan vaşak yavrusu koruma altına alındı
        Bolu'da yalnız bulunan vaşak yavrusu koruma altına alındı
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu'da üretilen 5 milyon 230 bin yavru sazan, akarsulara bırakıldı
        Bolu'da üretilen 5 milyon 230 bin yavru sazan, akarsulara bırakıldı
        Çocuklar, doğa tatilinde satranç turnuvasında mücadele etti
        Çocuklar, doğa tatilinde satranç turnuvasında mücadele etti