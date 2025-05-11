Bolu'da "36. İzzet Baysal Şükran Günleri" düzenlendi

Bolu'da hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal adına düzenlenen "36. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında anma töreni ve saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tören, Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Bolu Kent Konseyi tarafından çelenk sunuldu.

Anma etkinliği, "İzzet Baysal’a Saygı ve Şükran Yürüyüşü" ile devam etti. Bando eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.

Program, İzzet Baysal Anıtı önünde sona erdi. Burada Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına çelenk sunuldu.

Vali Abdulaziz Aydın, konuşmasında, İzzet Baysal’ın yalnızca Bolu için değil, tüm Türkiye için örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Baysal'ın, insanlığa hizmet etmeyi yaşam biçimi haline getirmiş bir değer olduğuna dikkati çeken Aydın, "Onun hayatı, hayırseverliğin ve insan sevgisinin en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.