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        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 08:52
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        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Zikri K. (53) idaresindeki traktör, Dedeler köyü mevkisinde ağaca bağlı zincirin kopması sonucu kontrolden çıktı.

        Durumu gören orman işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Zikri K, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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