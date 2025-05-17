Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Teksüt Bandırmaspor ile 19 Mayıs Pazartesi günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Teksüt Bandırmaspor ile 19 Mayıs Pazartesi günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Play-off birinci turunda İstanbulspor'u 2-1 yenerek play-off yarı finalinde Teksüt Bandırmaspor ile eşleşen kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenmana çıktı.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma hareketleri, teknik ve taktik çalışma yapıldı.
Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı, fiziki yetersizliği olan Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılması nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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