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        Milli tekvandocu Yusuf Efe, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali kadrosuna seçildi

        Milli tekvandocu Yusuf Efe Mızrak, 21-27 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali kadrosuna seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:34
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        Milli tekvandocu Yusuf Efe, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali kadrosuna seçildi
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        Milli tekvandocu Yusuf Efe Mızrak, 21-27 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali kadrosuna seçildi.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl katıldığı tüm müsabakalarda şampiyonluk kürsüsüne çıkan Yusuf Efe'nin, performansı ve istikrarlı başarısıyla dikkati çektiği belirtildi.

        Yusuf Efe'nin, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından, milli takım seçmelerine girmeden doğrudan EYOF'a (European Youth Olympic Festival-Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali) kadrosuna dahil edildiği bildirilen açıklamada, başarılı sporcunun ülkesini uluslararası arenada temsil edeceği ifade edildi.

        Açıklamada, Yusuf Efe'nin elde ettiği bu büyük başarının, sadece ailesi ve antrenörleri için değil, aynı zamanda Bolu'nun spor camiası ve genç sporcuları için de ilham kaynağı olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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