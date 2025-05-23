Milli tekvandocu Yusuf Efe, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali kadrosuna seçildi

Milli tekvandocu Yusuf Efe Mızrak, 21-27 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali kadrosuna seçildi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl katıldığı tüm müsabakalarda şampiyonluk kürsüsüne çıkan Yusuf Efe'nin, performansı ve istikrarlı başarısıyla dikkati çektiği belirtildi.

Yusuf Efe'nin, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından, milli takım seçmelerine girmeden doğrudan EYOF'a (European Youth Olympic Festival-Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali) kadrosuna dahil edildiği bildirilen açıklamada, başarılı sporcunun ülkesini uluslararası arenada temsil edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Yusuf Efe'nin elde ettiği bu büyük başarının, sadece ailesi ve antrenörleri için değil, aynı zamanda Bolu'nun spor camiası ve genç sporcuları için de ilham kaynağı olduğu kaydedildi.