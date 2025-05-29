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        Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı

        Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:08
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        Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı
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        Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı.

        İddiaya göre, Sağlık Mahallesi Mehmet Zekai Konrapa Bulvarı'nda seyreden H.Ü. idaresindeki 81 BA 434 plakalı otomobil, Atatürk Orman Parkı'ndan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A. (30) ve kızı N.A'ya (10) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve kızı yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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