Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Sağlık Mahallesi Mehmet Zekai Konrapa Bulvarı'nda seyreden H.Ü. idaresindeki 81 BA 434 plakalı otomobil, Atatürk Orman Parkı'ndan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A. (30) ve kızı N.A'ya (10) çarptı.

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