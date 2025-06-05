Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

        Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

        Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Bolu geçişi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

        Yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

        D-100 kara yolunda da Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

        Otoyolun Düzce kesiminde ise Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Asar ve viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu görülüyor.

        Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde araç sayısında artış gözleniyor.

        Otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri ile otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için sürücülere trafik işaretleriyle uyarıda bulunuyor.

        Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde ulaşım normal akışında ilerlerken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk oluşmaya başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Peşe peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peşe peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği sür...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği sür...
        Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
        Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kıs...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kıs...
        Bolu'da otellerin bayram tatili rezervasyonları dip yaptı
        Bolu'da otellerin bayram tatili rezervasyonları dip yaptı
        Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutukla...
        Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutukla...