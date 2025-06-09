Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı

Bazı tatilciler de gölgelik alanlarda temiz havanın keyfini çıkardı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayramın son gününde doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlardan oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.