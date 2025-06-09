Bolu Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinin son gününde misafirlerini ağırladı
Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçiler, Bolu'nun doğal güzellikleriyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçiler, Bolu’nun doğal güzellikleriyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğunluk oluşturdu.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayramın son gününde doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlardan oldu.
Aileleriyle göl kenarında tabiat manzarası eşliğinde yürüyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Bazı tatilciler de gölgelik alanlarda temiz havanın keyfini çıkardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.