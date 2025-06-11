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        Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndüren kadın dumandan etkilendi

        Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:10
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        Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndüren kadın dumandan etkilendi
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        Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi.

        Merkeze bağlı Tepecik Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın ikinci katında Havva Ç'nin oturduğu dairenin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden daire sahibi, komşusu Hatice V'den yardım istedi. Havva Ç'nin özel gereksinimli çocuğunu alarak dışarı çıkmasının ardından Hatice V. yangın tüpüyle alevleri büyümeden söndürdü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışması yaptı.

        Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen Hatice V. ise ambulansta tedavi edildi.

        Yangın dairede hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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