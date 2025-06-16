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        Bolu'da üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, Bolu Belediyesince ulaşıma yapılan zammı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:48 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:55
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        Bolu'da üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, Bolu Belediyesince ulaşıma yapılan zammı protesto etti.

        Bolu Belediye Meclisinin, artan maliyetleri gerekçe göstererek toplu taşıma ücretlerine yüzde 33'lük zam yapmasıyla, öğrenci bileti fiyatı 18’den 24 liraya yükseldi.

        Yeni fiyatların 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girmeden durdurulmasını isteyen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, zamları protesto etmek için Hükümet Meydanı’nda toplandı.

        Sloganlar atarak Bolu Belediyesi önüne yürüyen öğrenciler, burada basın açıklaması yaptı.

        Öğrenciler adına konuşan İktisat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ahmet Ata, halk otobüslerine zam değil, hizmet istediklerini dile getirerek, "Bolu Belediyesi Meclisinde alınan kararla öğrenci bileti 24, tam bilet ise 34 liraya yükselmiştir. Bu yalınızca fiyat artışı değil, bizlerin yaşam hakkına, eğitim hakkına açık bir saldırıdır." diye konuştu.

        Ata, müşteri değil öğrenci olduklarını belirterek, "Bizler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak açıkça dile getiriyoruz, ulaşıma yapılan yüzde 33'lük zam derhal geri çekilmeli, öğrenci ulaşımı erişilebilir bir fiyata çekilmelidir. Kampüs içerisinde ring hizmetleri ücretsiz hale getirilmeli. Üniversitelerde zaten ücretsiz olan bu hizmetin Bolu'da ücretli olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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