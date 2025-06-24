Biathlon milli takım seçme kampı Bolu'da başladı
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen "Biathlon Milli Takım Ön Eleme ve Seçme Kampı", Bolu'da başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen "Biathlon Milli Takım Ön Eleme ve Seçme Kampı", Bolu’da başladı.
Gerede Arkut Dağı’nda gerçekleştirilen kampta, 25 erkek ve 18 kadın olmak üzere toplam 43 sporcu, özel hazırlanan programlar çerçevesinde teknik ve fiziksel antrenmanlarını sürdürüyor.
Milli takım kadrosunun belirleneceği süreçte sporcular, hem kondisyon hem de beceri odaklı testlerden geçecek.
Kamp süresince elde edilecek performanslar, milli takım seçmelerinde belirleyici rol oynayacak.
Kamp 30 Haziran'da sona erecek.
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