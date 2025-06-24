Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa A. idaresindeki 34 NVL 851 plakalı hafif ticari araç ile Serhat B. yönetimindeki 06 DP 2824 plakalı otomobil, Mengen-Devrek kara yolu devlet hastanesi kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan 3'ü, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.
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