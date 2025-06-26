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        Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:34
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        Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı
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        Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Himmetoğlu köyü Orta Mahalle'de Fatma K'nin (90) yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fatma K, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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