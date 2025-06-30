Bolu'da kaybolan engelli kadın bulundu
Bolu'nu Gerede ilçesinde kaybolan kadın ekiplerin araması sonucu bulundu.
Bolu'nu Gerede ilçesinde kaybolan kadın ekiplerin araması sonucu bulundu.
İlçeye bağlı Gerede Demirler köyünde yaşayan zihinsel engelli Ş.Y'den (61) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, akşam saatlerinde termal dronla yapılan arama sonucu kadını köye yakın alanda buldu. Ş.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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