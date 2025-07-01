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        Bolu'da 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

        Bolu'da "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ormanlık alan içerisinde bulunan derelere salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:05 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:16
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        Bolu'da 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
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        Bolu'da "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ormanlık alan içerisinde bulunan derelere salındı.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonu’nda üretilen kırmızı benekli alabalıklar, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında derelere bırakıldı.

        Ekipler tarafından getirilen alabalık yavruları, daha önceden belirlenen noktalara salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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