Bolu'da 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
Bolu'da "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ormanlık alan içerisinde bulunan derelere salındı.
Bolu'da "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ormanlık alan içerisinde bulunan derelere salındı.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonu’nda üretilen kırmızı benekli alabalıklar, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında derelere bırakıldı.
Ekipler tarafından getirilen alabalık yavruları, daha önceden belirlenen noktalara salındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.