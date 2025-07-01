Bolu'da park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbirlerini alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüren vatandaşlar, tedbir amaçlı itfaiyeden de yardım istedi.

Karaköy Mahallesi'nde park halinde bulunan 34 TG 9804 plakalı otomobile henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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