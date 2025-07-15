Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        GÜNCELLEME - Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

        Bu arada, fabrika yakınında bulunan 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Öte yandan, çalışmalar sırasında yoğun dumana maruz kalan personele ayran ikram edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışması sürdürülen fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altında (3)
        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altında (3)
        Bolu'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Bolu'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın (2)
        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın (2)
        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın
        Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın
        Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        15 Temmuz şehidi polis Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı
        15 Temmuz şehidi polis Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı