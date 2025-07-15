GÜNCELLEME - Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bu arada, fabrika yakınında bulunan 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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