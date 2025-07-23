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        Bolu'da otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Bolu'da çöp yakılması sonucu çıkıp otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:52
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        Bolu'da otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bolu'da çöp yakılması sonucu çıkıp otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Doğancı Mahallesi Köprücüler mevkisinde N.O, evinin çevresindeki çöpleri yaktı. Kuru otlara sıçrayan alevler etrafa yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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