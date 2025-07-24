Boluspor'a tecrübeli savunma oyuncusu

Ocak 2022'de Red Star FC'ye geçen futbolcu, 2024–2025 sezonunun sonuna kadar bu kulüpte görev aldı.

Kouagba 2019 yılında transfer olduğu USL Dunkerque'de üç sezon forma giydi.

Kouagba, futbol kariyerine AC Boulogne-Billancourt altyapısında başladı. 2017–2018 sezonunda Martigues forması giyen oyuncu, 2018–2019 sezonunda AS Beziers'e transfer oldu ve aynı sezonun devre arasında Marignane Gignac'a kiralandı.

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