Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da çıkan anız yangınları söndürüldü

        Bolu'da çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da çıkan anız yangınları söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bolu merkez ile Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde 6 anız yangını çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri ormanlık alanlara sıçramadan söndürdü.

        Yetkililer, doğaya bırakılan atık malzemelerin aşırı sıcaklar nedeniyle yangınlara neden olduğunu belirterek, ormanların korunması çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Karabük yangınlarının dumanı Bolu'da gökyüzünü kapladı
        Karabük yangınlarının dumanı Bolu'da gökyüzünü kapladı
        Cezaevinde koğuş arkadaşını bıçakla öldürdü
        Cezaevinde koğuş arkadaşını bıçakla öldürdü
        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bolu Valisi Aydın'dan sıcak hava ve orman yangını riski uyarısı
        Bolu Valisi Aydın'dan sıcak hava ve orman yangını riski uyarısı
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görün...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görün...
        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü