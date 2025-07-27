Bolu'da çıkan anız yangınları söndürüldü
Bolu'da çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu merkez ile Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde 6 anız yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri ormanlık alanlara sıçramadan söndürdü.
Yetkililer, doğaya bırakılan atık malzemelerin aşırı sıcaklar nedeniyle yangınlara neden olduğunu belirterek, ormanların korunması çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.