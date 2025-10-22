Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bolu'da bisiklet ve motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:48
        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bolu'da bisiklet ve motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar, Çıkınlar ve Beşkavaklar mahallelerinde 2 bisiklet ve 2 motosiklet çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu ekipler, zanlı S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Bisikletler ile motosikletler, polis tarafından sahiplerine tespit edildi.

