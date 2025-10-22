Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bisikletler ile motosikletler, polis tarafından sahiplerine tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar, Çıkınlar ve Beşkavaklar mahallelerinde 2 bisiklet ve 2 motosiklet çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

