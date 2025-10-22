Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bolu'da bisiklet ve motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bolu'da bisiklet ve motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar, Çıkınlar ve Beşkavaklar mahallelerinde 2 bisiklet ve 2 motosiklet çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu ekipler, zanlı S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bisikletler ile motosikletler, polis tarafından sahiplerine tespit edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.