Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen 3. duruşmanın ikinci gününde, sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen, önceki savunmalarını tekrar ederek, projeyle ilgili herhangi bir bilgi ve eğitim verilmediğini, proje tasarımını ve montajını kendisinin yapmadığını ileri sürdü.

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın da 2014-2021 yıllarında gaz dağıtıcı firmaya teknik servis hizmeti verdiğini söyleyerek, "2022'de yapılan herhangi bir işlemden sorumlu değilim. Suçlamaların hepsi gaz dağıtıcı firmayla alakalıdır. Gaz dağıtıcının sorumluluğu teknik servise atılmıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Teknik personel tutuksuz sanık Bayram Ütkü ise Grand Kartal Otel'de çalışmadığını, Kartal AŞ'de çalıştığını, yangının başlamasında ve büyümesinde ihmalinin olmadığını, olayda elinden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştığını savunarak, beraatini talep etti. Teknik personel tutuklu sanık Hüseyin Özer de Gazelle Otel'de çalıştığını, yangın çıkan yerde sorumluluğunun bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi. Teknik personel şefi tutuklu sanık Tahsin Pekcan ise avukatının dosyadan el çektirildiğini, bu şartlarda esasa ilişkin savunmasını yapmasının mümkün olmadığını, mağduriyet yaşadığını, savunma hakkının sekteye uğradığını ve yasal haklarını kullanacağını kaydetti. Gazelle Otel'de çalıştığını, Grand Kartal Otel'e iki kez gittiğini ve burada elektrik işi yapmadığını, maddi gerçeğin ortaya çıkması için çaba gösterdiğini öne süren Pekcan, suçsuz olduğunu savundu. Resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin de önceki savunmalarını tekrar etti.

İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Kübra Demir de 5 yıl öncesine kadar Gazelle Otel'de görev yaptığını, Grand Kartal Otel'de çalışmadığını belirterek, beraatini istedi. İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Ece Kayacan da elim olayda hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Grand Kartal Otel'de görev yapmadığını, dosyada aleyhine delil olmadığını iddia etti. Mutfak personeli tutuksuz sanık Enver Öztürk de mütalaa doğrultusunda beraatini talep etti. Mutfak personeli tutuksuz sanık Faysal Yaver, yangının çıktığı grill plate cihazını açmadığının kamera görüntüleriyle sabit olduğunu ve şef konumunun bulunmadığını anlatarak, önceki savunmalarını tekrar etti. Mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun, geçici olarak Grand Kartal Otel'de görevlendirildiğini, karar alma ve işe alım süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını, olayda kusuru olmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.