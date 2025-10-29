Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Milli Park istikametine ilerleyen M.E. yönetimindeki 34 GHZ 94 plakalı, E.Y. idaresindeki 35 AUD 718 plakalı ve O.K. kontrolündeki 14 ABV 813 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Bolu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Bolu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Bolu'daki tören yürüyüşünde komandolardan 29 Ekim marşları
        Bolu'daki tören yürüyüşünde komandolardan 29 Ekim marşları
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma y...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma y...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        Bolu'da tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi
        Bolu'da tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...