        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Gültekin açıklama yaptı:

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bu karar, yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Verilecek karar, Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı. Aileler olarak bunun peşindeyiz." dedi.

        Giriş: 30.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:49
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Gültekin açıklama yaptı:
        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bu karar, yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Verilecek karar, Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı. Aileler olarak bunun peşindeyiz." dedi.

        Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın üçüncü duruşmasının üçüncü günü, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

        Yangında 8 yakını yaşamını yitiren Gültekin, duruşma salonunun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir karar beklediklerini söyledi.

        Gültekin, emsal karar verilmesini istediklerini vurgulayarak, "Bu karar yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Verilecek karar, Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı. Aileler olarak bunun peşindeyiz. Kamuoyunun vicdanının tatmin edilmesi, yüreklerimizdeki acıyı bir nebze dindirecektir." diye konuştu.

        Yangının ardından yürütülen adli süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ilişkin gelişmelere de değinen Gültekin, "Savcılık dosyasında birinci derece kusurlu olarak görülen Kültür ve Turizm Bakanlığından üç personele soruşturma izni verildi. Daha sonra Danıştay, oy çokluğuyla, üstelik bir üyenin muhalefetine rağmen bakan yardımcısı hariç diğer personel için de izin verdi. Ancak bugün itibarıyla bu personel hala görev başında. Ne bir gözaltı ne bir görevden el çektirme kararı var." ifadelerini kullandı.

        Bu duruma sessiz kalmayacaklarını dile getiren Gültekin, seslerini kamuoyuna duyurmak için basından destek istedi.

        Yangında hayatını kaybeden yakınlarını "şehit" olarak nitelendiren Gültekin, dualarının Gazze'de İsrail'in zulmü altında hayatını kaybedenlerle bir olduğunu belirtti.

        Gültekin, evlatlarının her sene şehitlerle anılmasını istediğini ifade ederek, "Gazze'de de dünyanın gözü önünde büyük adaletsizlik yaşanıyor. Gönlüm bir yandan burada, bir yandan Gazze'de. İnşallah bizim evlatlarımızla ilgili adaletli bir karar çıkar." dedi.

        Avukat Gültekin, duruşmada yarın kararın açıklanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

