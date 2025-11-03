Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada 04 ABA 431 plakalı otomobilde bulunan Ömer Mahir A. (9) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki S.A, S.A. ve Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

