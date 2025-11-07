Lösemiyi yenen Zeynep'in hikayesi dinleyenleri duygulandırdı

Bolu'da "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan 24 yaşındaki Zeynep Öztürk'ün hastalığı yenme hikayesi, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, çocuk tiyatrosu gösterimi yapıldı, piyano dinletisi ile çok sesli koro konseri verildi.

Öğrencilerin sergilediği tiyatro oyunu salondakileri gülümsetirken, "Lösemi Marşı" ile "Mavi Gezegen" şarkıları katılımcılar tarafından alkışlandı.

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Çapkınoğlu, "Çocukluk Çağında Kanser ve Lösemi" konulu sunum gerçekleştirdi.

- "Umut varsa mücadeleye değerdir"

Çocuk yaşta yakalandığı lösemiyi yenen 24 yaşındaki Zeynep Öztürk, tedavisi tamamlanana kadar geçen sürede yaşadıklarını dinleyicilere anlattı.

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Öztürk, "O süreç bana ne kadar güçlü olduğumu öğretti. Ben o zaman 16 yaşında bir çocuk olarak aynada her halime alışmaya çalıştım. Saçsız halime, maskeli halime ama en çok da insanların bakışlarına alışmaya çalıştım. Çünkü bir bakış bazen bir sözden daha ağır olabiliyor." dedi.

"İlaçların acısını, baş ağrısını unutuyorsunuz ama o dönemde size hissettirilenleri unutmak o kadar da kolay olmuyor." diyen Öztürk, herkesin çocukluğunu oyuncaklarla oynayarak geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu kadar zor bir dünyada çocuklara verilen desteğin ilaçlardan daha faydalı olacağına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Hayatın zorluklarına karşı dirençli olmayı anlatmak istiyorum. Bir zamanlar hastane odasında pencereden dışarı bakarken, 'Acaba okula geri dönebilecek miyim?' diye düşünüyordum, şimdi o hayalin çok ötesindeyim. Ben şimdi iyileştim ve hatırlıyorum ki umut varsa mücadeleye değerdir."

Zeynep Öztürk konuşma yaptığı esnada salonda bulunan protokol üyeleri, aileler ve öğrencilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, löseminin tedavi süreci zor bir hastalık olduğuna değinerek, "Lösemiyle mücadele eden evlatlarımız, cesaretlerinizle, sabrınızla, gülüşünüzle hepimize ilham veriyorsunuz. Belki zorlu bir yoldan geçiyorsunuz ama bilin ki bu yolun sonunda bir ışık var. O ışık sizin yüreğinizde, ailenizin sevgisinde ve bizim dayanışmamızda yanıyor." diye konuştu.