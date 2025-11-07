Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Lösemiyi yenen Zeynep'in hikayesi dinleyenleri duygulandırdı

        Bolu'da "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan 24 yaşındaki Zeynep Öztürk'ün hastalığı yenme hikayesi, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemiyi yenen Zeynep'in hikayesi dinleyenleri duygulandırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan 24 yaşındaki Zeynep Öztürk'ün hastalığı yenme hikayesi, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, çocuk tiyatrosu gösterimi yapıldı, piyano dinletisi ile çok sesli koro konseri verildi.

        Öğrencilerin sergilediği tiyatro oyunu salondakileri gülümsetirken, "Lösemi Marşı" ile "Mavi Gezegen" şarkıları katılımcılar tarafından alkışlandı.

        Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Çapkınoğlu, "Çocukluk Çağında Kanser ve Lösemi" konulu sunum gerçekleştirdi.

        - "Umut varsa mücadeleye değerdir"

        Çocuk yaşta yakalandığı lösemiyi yenen 24 yaşındaki Zeynep Öztürk, tedavisi tamamlanana kadar geçen sürede yaşadıklarını dinleyicilere anlattı.

        Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Öztürk, "O süreç bana ne kadar güçlü olduğumu öğretti. Ben o zaman 16 yaşında bir çocuk olarak aynada her halime alışmaya çalıştım. Saçsız halime, maskeli halime ama en çok da insanların bakışlarına alışmaya çalıştım. Çünkü bir bakış bazen bir sözden daha ağır olabiliyor." dedi.

        "İlaçların acısını, baş ağrısını unutuyorsunuz ama o dönemde size hissettirilenleri unutmak o kadar da kolay olmuyor." diyen Öztürk, herkesin çocukluğunu oyuncaklarla oynayarak geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

        Bu kadar zor bir dünyada çocuklara verilen desteğin ilaçlardan daha faydalı olacağına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

        "Hayatın zorluklarına karşı dirençli olmayı anlatmak istiyorum. Bir zamanlar hastane odasında pencereden dışarı bakarken, 'Acaba okula geri dönebilecek miyim?' diye düşünüyordum, şimdi o hayalin çok ötesindeyim. Ben şimdi iyileştim ve hatırlıyorum ki umut varsa mücadeleye değerdir."

        Zeynep Öztürk konuşma yaptığı esnada salonda bulunan protokol üyeleri, aileler ve öğrencilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, löseminin tedavi süreci zor bir hastalık olduğuna değinerek, "Lösemiyle mücadele eden evlatlarımız, cesaretlerinizle, sabrınızla, gülüşünüzle hepimize ilham veriyorsunuz. Belki zorlu bir yoldan geçiyorsunuz ama bilin ki bu yolun sonunda bir ışık var. O ışık sizin yüreğinizde, ailenizin sevgisinde ve bizim dayanışmamızda yanıyor." diye konuştu.

        Müdürlüğün bahçesinde gökyüzüne turuncu balon bırakılması ve fidan dikimiyle sona eren programa, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Minibüs, otoyolda TIR ile yolcu otobüsüne çarptı
        Minibüs, otoyolda TIR ile yolcu otobüsüne çarptı
        Bolu Dağı Tüneli viyadüklerindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
        Bolu Dağı Tüneli viyadüklerindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
        Bolu'da göle bırakılan 5 bin metrelik ağdaki 500 balık kurtarıldı
        Bolu'da göle bırakılan 5 bin metrelik ağdaki 500 balık kurtarıldı
        Hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı
        Hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı
        Bolu'da "6. Ulusal Aşçılık Kampı" düzenlenecek
        Bolu'da "6. Ulusal Aşçılık Kampı" düzenlenecek
        Bolu'da 44 kadınına 2 milyon lira hibe destekli kredi verildi
        Bolu'da 44 kadınına 2 milyon lira hibe destekli kredi verildi