Jandarma Genel Komutanlığından Yedigöller paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından Yedigöller Milli Parkı'nda görev yapan ekiplerin görüntüsünü paylaştı.
Komutanlığın sosyal medya hesaplarından "Sonbahar, Bolu'da bir başka güzel" başlığı ile yapılan paylaşımda, Yedigöller Mili Parkı'nın çevresinden dron görüntülerine yer verildi.
"Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyelerimiz, sonbaharın en güzel tonları arasında vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için görev başında." mesajı ile paylaşılan görüntülerde, sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanların içindeki yollarda ilerleyen jandarma araçları ve mili park içinde görev yapan ekiplerin vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yapması ile broşür dağıtması yer alıyor.
