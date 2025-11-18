Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da baraj suları altında kalacak mahalledeki kabirler taşınıyor

        Bolu'da baraj suları altında kalacak mahalledeki mezarlar taşınmaya başlandı.

        Giriş: 18.11.2025 - 13:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:18
        Bolu'da baraj suları altında kalacak mahalledeki kabirler taşınıyor
        Bolu'da baraj suları altında kalacak mahalledeki mezarlar taşınmaya başlandı.

        DSİ tarafından 2014'te yapımına Köroğlu Çayı üzerinde başlanan Tekke Barajı'nın yüzde 90’ı tamamlandı. Tekkedere köyü mevkiinde 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması planlanan baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak.

        76,50 metre yüksekliğe sahip 56 milyon metreküp su tutma kapasiteli barajla, aynı zamanda 148 bin dekar arazinin sulanması hedefleniyor.

        Tekkedere köyü Devren Mahallesi'ndeki 30 hanenin sular altında kalacağı bölgede, yaklaşık 200 kabrin bulunduğu mezarlığı da taşıma işlemi başladı.

        Mezarlar, kabirlerde meftun bulunanların yakınları ve müteahhit firma yetkilileri eşliğinde yine bölgede belirlenen başka bir alana naklediliyor.

        Taşıma esnasında vefat edenlerin yakınları zaman zaman duygusal anlar yaşıyor.

        Mahalle sakini Hatice Yaman, gazetecilere, mezarlıkta dedesi, annesi, babası, kaynanası ve çocuklarının kabirlerinin bulunduğunu, mezarların çıkartılması esnasında duygulandığını ve ağladığını anlattı.

        İrfan Yaman da tüm soyunun ve yaşam alanının köy olduğunu dile getirerek, "Sizinle konuşuyorum ama içim berbat. Tüm soyumun mezarları burada. Köye yakın bir yer gösterdiler, oraya taşıyoruz." ifadelerini konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

