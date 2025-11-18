Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti Bolu'da cezaevlerini inceledi

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:23 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti Bolu'da cezaevlerini inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

        Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyon üyeleri Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul Milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu ve Adem Yıldırım, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret etti.

        Heyet, ziyaretin ardından Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme yaptı.

        İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alkayış, 1996'dan bugüne her yasama döneminde insan hakları komisyonu ile hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme komisyonu kurulduğunu, bunun büyük ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Alkayış, tutuklu ve hükümlülerin doğrudan doğruya devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu anlatarak, "Tutuklu ise yargılama boyunca, hükümlü ise mahkemenin verdiği cezanın insan hak ve hürriyetine, insan onuruna yakışır şekilde infaz edilmesi gerekiyor. İnfazın sonucunda da cezası infaz edilen kişinin mümkün olduğu kadar hak ve hukukunun korunması gerekiyor." diye konuştu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Alkayış, "O yüzden de hukuku geliştirmek, devletin faaliyette bulunduğu her alanda hukukun tam, olgun şekilde uygulanmasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var." dedi.

        Alkayış, komisyon olarak, 28. Yasama Dönemi'nde bir dizi incelemelerde bulunduklarını aktararak, Sincan, Diyarbakır, Midyat, Mardin, Erzurum, Erzincan ve Düzce'deki ceza infaz kurumlarını ziyaret ettiklerini kaydetti.

        Amaçlarının hükümlü ve tutukluların cezalarının infazı sırasındaki koşullarını incelemek olduğuna değinen Alkayış, "Buradan 172 başvuru oldu çeşitli alanlarda. Başvuruların niteliği ve kapsamına ilişkin milletvekili arkadaşlarımızla günün ilk saatlerinden itibaren incelemede bulunduk. Komisyonumuz bütün siyasi partilerden temsilcilerden oluşuyor." şeklinde konuştu.

        Alkayış, ziyaretlerinin ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve paydaş kuruluşlarla çalışma yapacaklarını, hazırlayacakları raporu komisyona sunacaklarını anlattı.

        Çalışmaların, insan hak ve hürriyetlerinin daha da ileriye taşınmasına katkı sunmasını temenni ettiklerini dile getiren Alkayış, "İnsan hakları konusu duran değil dinamik bir alan. Her gün beklentiler artıyor. Bu saha kendini yeniliyor. Parlamento olarak beklentilere uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kış lastiği uygulaması yapıldı
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kış lastiği uygulaması yapıldı
        Kış lastiği olmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok
        Kış lastiği olmayana Bolu Dağı'ndan geçit yok
        Yol kenarında gördükleri bozayıyı kameraya aldılar
        Yol kenarında gördükleri bozayıyı kameraya aldılar
        Bolu'da hüzünlü mesai: 200 mezar sular altında kalmasın diye naklediliyor G...
        Bolu'da hüzünlü mesai: 200 mezar sular altında kalmasın diye naklediliyor G...
        Bolu'da baraj suları altında kalacak mahalledeki kabirler taşınıyor
        Bolu'da baraj suları altında kalacak mahalledeki kabirler taşınıyor
        Su altında kalacak mezarlıktaki kabirler taşınıyor
        Su altında kalacak mezarlıktaki kabirler taşınıyor