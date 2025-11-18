TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti Bolu'da cezaevlerini inceledi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyon üyeleri Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul Milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu ve Adem Yıldırım, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Heyet, ziyaretin ardından Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme yaptı.

İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alkayış, 1996'dan bugüne her yasama döneminde insan hakları komisyonu ile hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme komisyonu kurulduğunu, bunun büyük ihtiyaç olduğunu belirtti.

Alkayış, tutuklu ve hükümlülerin doğrudan doğruya devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu anlatarak, "Tutuklu ise yargılama boyunca, hükümlü ise mahkemenin verdiği cezanın insan hak ve hürriyetine, insan onuruna yakışır şekilde infaz edilmesi gerekiyor. İnfazın sonucunda da cezası infaz edilen kişinin mümkün olduğu kadar hak ve hukukunun korunması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Alkayış, "O yüzden de hukuku geliştirmek, devletin faaliyette bulunduğu her alanda hukukun tam, olgun şekilde uygulanmasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var." dedi.

Alkayış, komisyon olarak, 28. Yasama Dönemi'nde bir dizi incelemelerde bulunduklarını aktararak, Sincan, Diyarbakır, Midyat, Mardin, Erzurum, Erzincan ve Düzce'deki ceza infaz kurumlarını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Amaçlarının hükümlü ve tutukluların cezalarının infazı sırasındaki koşullarını incelemek olduğuna değinen Alkayış, "Buradan 172 başvuru oldu çeşitli alanlarda. Başvuruların niteliği ve kapsamına ilişkin milletvekili arkadaşlarımızla günün ilk saatlerinden itibaren incelemede bulunduk. Komisyonumuz bütün siyasi partilerden temsilcilerden oluşuyor." şeklinde konuştu.

Alkayış, ziyaretlerinin ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve paydaş kuruluşlarla çalışma yapacaklarını, hazırlayacakları raporu komisyona sunacaklarını anlattı.

Çalışmaların, insan hak ve hürriyetlerinin daha da ileriye taşınmasına katkı sunmasını temenni ettiklerini dile getiren Alkayış, "İnsan hakları konusu duran değil dinamik bir alan. Her gün beklentiler artıyor. Bu saha kendini yeniliyor. Parlamento olarak beklentilere uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.