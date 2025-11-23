Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları sona erdi.

Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen şampiyonaya 24 araç ve 48 sporcu katıldı. Yarışmacılar, 67 kilometrelik etabı iki kez geçti.

Tecrübeli pilotlar ise yarışın ikinci günü düzenlenen "Boloff" etabında iki kez 47 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yarışların tamamlanmasının ardından Hükümet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi.

Altı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar: 1. İdil Tifekçioğlu-İrem Yağmur Simitçi

Sınıf 2: 1. Zeki Karaçaylı-Okan Dilberoğlu, 2. Rahmi Eken-Mert Kaya, 3. İdil Tüfekçioğlu-Bülent Gültekin

Sınıf 3: 1. İhsan Günak-Fatih Günak, 2. Mehmet Yılmaz-Hakan Karakoyunlu, 3. Fatih Akbay

Sınıf 4: 1. Alper Sarper-Cem Özkurt, 2. Ahmet Tınkır-Rafet Yılmaz, 3. Guissepe Ajazzi-Ali Emre Yılmaz

SSV: 1. İsrafil Akyüz-Mert Tepe, 2. Abdullah Turgut-Harun Deynek, 3. Özgür Şenyurt-Sertaç Tatar