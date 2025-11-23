Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 23.11.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları sona erdi.

        Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen şampiyonaya 24 araç ve 48 sporcu katıldı. Yarışmacılar, 67 kilometrelik etabı iki kez geçti.

        Tecrübeli pilotlar ise yarışın ikinci günü düzenlenen "Boloff" etabında iki kez 47 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Yarışların tamamlanmasının ardından Hükümet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi.

        Altı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

        Kadınlar: 1. İdil Tifekçioğlu-İrem Yağmur Simitçi

        Sınıf 2: 1. Zeki Karaçaylı-Okan Dilberoğlu, 2. Rahmi Eken-Mert Kaya, 3. İdil Tüfekçioğlu-Bülent Gültekin

        Sınıf 3: 1. İhsan Günak-Fatih Günak, 2. Mehmet Yılmaz-Hakan Karakoyunlu, 3. Fatih Akbay

        Sınıf 4: 1. Alper Sarper-Cem Özkurt, 2. Ahmet Tınkır-Rafet Yılmaz, 3. Guissepe Ajazzi-Ali Emre Yılmaz

        SSV: 1. İsrafil Akyüz-Mert Tepe, 2. Abdullah Turgut-Harun Deynek, 3. Özgür Şenyurt-Sertaç Tatar

        Otomobil: 1. Alper Sarper-Cem Özkurt, 2. Zeki Karaçaylı-Okan Dilberoğlu, 3. İhsan Günak-Fatih Günak

        Dereceye giren sporcuların ödül ve kupaları, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve BOLOFF Kulüp Başkanı Hakan Taşlı tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Bolu'da bilinç kaybı yaşayan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti
        Bolu'da bilinç kaybı yaşayan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti
        Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza...
        Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza...
        Minik öğrencilerden, öğretmenlerin kalıplaşmış terimleriyle 24 Kasım kutlam...
        Minik öğrencilerden, öğretmenlerin kalıplaşmış terimleriyle 24 Kasım kutlam...
        Dünyada sadece 3 yerde görülen doğa olayı: Akbabaların yiyecek döngüsü Türk...
        Dünyada sadece 3 yerde görülen doğa olayı: Akbabaların yiyecek döngüsü Türk...
        Motosiklette tehlikeli hareketler yapan 3 kişiye toplam 25 bin 3 TL ceza
        Motosiklette tehlikeli hareketler yapan 3 kişiye toplam 25 bin 3 TL ceza
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa