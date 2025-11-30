Habertürk
        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 09:11 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:11
        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

        Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

