Öğretmenin deprem tanıklığı, insanlara "son vazife" bilincini güçlendirdi

ZAFER GÖDER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Bolu'da görevli sınıf öğretmeni Mehmet Durkal, afet bölgesindeki tanıklığından yola çıkarak olağanüstü hallerde insanlara karşı "son görevi" layıkıyla yerine getirmek amacıyla cenaze hizmetleri eğitimi aldı.

Gerede Halil Nom İlkokulu'nda görevli 55 yaşındaki Durkal, 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen Antakya ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmalarında, geniş çapta yaşanan yıkımlarda cenaze hizmetlerinde aksama yaşanabileceği düşüncesinden hareketle bu alanda eğitim almaya karar verdi.

Deprem sürecinde edindiği tecrübelerin kendisine yüklediği sorumluluk duygusuyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan cenaze hizmetleri kursuna kayıt yaptıran Durkal, merkezdeki dersliklerde teorik ve Gerede İlçe Devlet Hastanesi gasilhanesinde uygulamalı eğitimlerle cenaze yıkama, kefenleme ve defin sürecini öğrendi.

Durkal, AA muhabirine, görevli olduğu Bolu'dan memleketi Hatay'a deprem gecesi arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktığını anlattı.

"Oradaki manzarayı gördükten sonra insan bazı şeylere ve bu gibi durumlara farklı gözle bakıyor. Dolayısıyla bu kursun açılacağını duyduğumda katılmak istedim. Normal şartlarda hiçbir zaman belki hiçbir cenaze yıkamayacağım ama olağanüstü şartlar, olağanüstü durumlar olduğunda iş o zaman bize de düşecek. Tabii bunun olmasını istemeyiz ama düştüğünde de yapmak zorundayız."

Depremde yakınlarını kaybetmediğini ancak yaşanan manzaraların kendisinde derin izler bıraktığını belirten Durkal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Durkal, bu bilinçle eğitime katıldığına değinerek, "Olağanüstü durumlarda bu hizmetin hastanelerden yetişemeyeceğini gördük. Biz de bu bilinçle öğrenmeye karar verdik. Şu anda kendimi bir cenazeyi rahatlıkla yıkayacak, kefenleyecek durumda görüyorum." dedi.

Antakya ilçesine vardıklarında gördükleri manzaradan derinden etkilendiklerini dile getiren Durkal, olağan zamanlarda cenaze hizmetlerinin hastaneler ve mezarlıklar müdürlüğünce yapıldığını ancak afet gibi olağanüstü durumlarda bu hizmetlerin yetersiz kalabildiğini sahada bizzat gözlemlediğini aktardı.

- 4 yılda 12 kurs açıldı

Gerede Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, merkez olarak vatandaşların mesleki ve bireysel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını, bu kapsamda talep doğrultusunda çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

Cenaze hizmetleri kursunun da bu eğitimlerden biri olduğunu anlatan Özdemir, "Toplam 32 saat süren cenaze hizmetleri kursunun amacı, defin hizmetleri esnasında görev alacak personelin bilinçli ve ehil olarak yetiştirilmesidir. Kurumumuzda son 4 yıl içerisinde kadın ve erkek kursiyerlere yönelik 12 kurs açtık. Kursları 153 kursiyerimiz başarıyla tamamlamış ve belge almaya hak kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kursta eğitmenlik yapan Gerede L Tipi Kapalı Cezaevi İmam Hatibi Ahmet Erdemli, eğitimlerde, vefat eden kişilere karşı hem idari hem de dini ve hukuki sorumlulukların anlatıldığını kaydetti.

İslam inancına göre, insanın hayattayken olduğu kadar vefatından sonra da saygı ve hassasiyetle ele alınması gerektiğine işaret eden Erdemli, konuşmasını şöyle sürdürdü: