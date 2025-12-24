Mengen Aşçılık Lisesi "Yılın Lisesi" seçildi

Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda "Yılın Lisesi" kategorisinde altın madalya kazandı.

Liseden yapılan açıklamada, "Yılın Lisesi" kategorisinde yarışan Ozan Akan, Esmanur Yalılı ve Burak Özdemir'in sergiledikleri başarılı performansla, jüri üyelerinden tam not alarak altın madalya ile ödüllendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Hasan Sabri Yılmaz'ın "Lise Düzeyi Restoran Tatlı Tabağı", Ömer Faruk Başeğmez'in "Lise Düzeyi Ana Yemek" kategorilerinde altın madalya kazandığı, Yağız Yiğit Tekin'in ise "Lise Düzeyi Makarna" kategorisinde üçüncülük elde ettiği kaydedildi.