Bolu'dan kısa kısa

Bolu'da gıda denetimi gerçekleştirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, yılbaşı dolayısıyla Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla kontrollerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, unlu ve şekerli mamul üretim ve satış noktaları, kuruyemiş, beyaz et ile alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan işletmelerin denetlendiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen 350 denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulandığı belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yıl içerisinde yapılan 7 bin 110 gıda denetiminde 202 işletmeye idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

- Yeniçağa'da "Aile Yılı" etkinliği yapıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında anne-çocuk etkinliği gerçekleştirildi.

Yeniçağa Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte Yaşar Çelik İlkokulu öğrencileri ve anneleri, ebru sanatı yaptı, akıl ve zeka oyunları oynadı.