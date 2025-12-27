Habertürk
Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:41 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:41
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, yılbaşı dolayısıyla Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla kontrollerin sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda, unlu ve şekerli mamul üretim ve satış noktaları, kuruyemiş, beyaz et ile alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan işletmelerin denetlendiği ifade edildi.

        Gerçekleştirilen 350 denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulandığı belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yıl içerisinde yapılan 7 bin 110 gıda denetiminde 202 işletmeye idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

        - Yeniçağa'da "Aile Yılı" etkinliği yapıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında anne-çocuk etkinliği gerçekleştirildi.

        Yeniçağa Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte Yaşar Çelik İlkokulu öğrencileri ve anneleri, ebru sanatı yaptı, akıl ve zeka oyunları oynadı.

        Programın sonunda aile bağlarının önemine dikkat çeken film izlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

