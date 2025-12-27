Habertürk
        Bolu Haberleri

        Zenginleşen kahve kültürü meslek liselilere yeni alan açtı

        ZAFER GÖDER/İSMAİL KABASAKAL - Bolu'daki meslek lisesinde kafeterya gibi dizayn edilen atölyede kahvenin demleme ve hazırlama yöntemleri uygulamalı öğretilen öğrenciler, donanımlı barista ve servis elemanı olarak istihdam imkanı bulacak.

        27.12.2025 - 11:13
        Zenginleşen kahve kültürü meslek liselilere yeni alan açtı
        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi, okuldan mezun olan öğrencilerinin sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yetkinlikte yetişmesi için farklı uygulamaları hayata geçiriyor.

        Türkiye'de zenginleşen kahve kültürünü göz önünde bulunduran idareciler, sektör işbirliğinde donanımlı barista ve servis elemanı yetiştirmek için geçen yıl okul bünyesinde "Servis ve Barista Atölyesi" oluşturdu.

        Kafeterya gibi dizayn edilen atölyede öğrenciler, dönüşümlü olarak 20-25 kişilik gruplar halinde Türk kahvesinin yanı sıra dünya kahvelerinin demleme ve hazırlama yöntemlerini uygulamalı öğreniyor.

        - "Öğrenciler mezun olduklarında sektöre hazır hale geliyor"

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Selçuk Asar, AA muhabirine, okulda öğrencilerin mutfak yönetimi, yiyecek hazırlama, servis, içecek hazırlama gibi konularda eğitim gördüğünü söyledi.

        Asar, Servis ve Barista Atölyesi'nde ise öğrencilerin kahvenin her aşaması hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Atölyede bir işletmede bulunması gereken tüm aletler var. Yöresel sunumlardan başlayarak profesyonel sunumlara, kahve ve soğuk içecekler hazırlama fırsatı buluyoruz. Bu anlamda öğrenciler açısından da çok verimli oluyor." diye konuştu.

        İşin inceliklerini uygulamalı öğrenen öğrencilerin mezun olduklarında sektöre hazır hale geldiğini anlatan Asar, "Öğrencilerimiz işe başladıklarında sıfırdan değil, kalfalık ya da ustalık aşamasında sürece dahil olabiliyor. Kahve ve baristalık alanlarında belirli tecrübeye sahip oluyorlar. Okulda bu alanda eğitim aldıklarından hem eğitim verebilirler hem de direkt barista olarak bir iş yerinde çalışabilirler." dedi.

        Asar, barista alanında özel eğitim imkanlarının kısıtlı ve maliyetli olduğunu dile getirerek, "Özel kurs bulma sıkıntısı var. Barista yetiştirilebilen 2-3 firma vardır. Ama bizim okulda verdiğimiz eğitimler daha kapsamlı, daha detaylı. Kahvenin tarihçesinden toplandığı ve öğütüldüğü yerler, buralardaki iklim şartları, kavrulması, çekilmesi, hazırlanması aşamalarını tek tek işlediğimizden daha detaylı eğitimler veriyoruz. Kurslarda bu eğitimleri yüzeysel anlatıp direkt hazırlama aşamalarıyla verme durumları olabiliyor. Burada her öğrenci tek tek uygulama şansı da elde ediyor." ifadelerini kullandı.

        - "Eğitim kahveye bakışımı değiştirdi"

        Öğrenci Kemal Gücüyener de atölyede aldığı eğitimin, kahveye bakış açısını değiştirdiğini kaydetti.

        Eğitimlerde, kahvenin çekirdekten fincana gelene kadar geçen süreci öğrendiklerini dile getirerek, "Buradan mezun olduğumuzda dışarıda barista olarak çalışabilecek seviyeye geliyoruz. Bunun belgesini de alıyoruz." dedi.

        Gücüyener, eğitimden önce daha çok Türk kahvesi tükettiğini, artık latte ve espresso bazlı kahve çeşitlerini de tercih ettiğini ifade etti.

        - "Eğitim sürecinde kendi damak tadımı keşfettim"

        Öğrenci Muhammet Kavcıoğlu ise eğitim sürecinde kendi damak tadını keşfettiğini söyledi.

        Kahvenin, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarını öğrendiklerini anlatan Kavcıoğlu, eğitimden önce hazır kahve tükettiğini, şimdi ise kendi kahvesini seçip hazırladığını anlattı.

        Kavcıoğlu, başka bir yerde böyle bir eğitim alma şanslarının az olduğunu belirterek, "Burada bir dönem boyunca eğitim alıyoruz. Dışarıda verilen özel kurs ders saatleriyle aynı. Özel kurslar ortalama 50-100 bin fiyat aralığında. Biz burada bunu ücretsiz ve daha detaylı alıyoruz." diye konuştu.

