        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:15 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:15
        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağıyor.

        Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor.

        Yer yer sisin de etkili olduğu kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman azalıyor.

        Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

        Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede, kara yolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu güzergahta jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkili oluyor.

        Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Kar kalınlığı kent merkezinin yüksek kesimlerinde 15 santimetrenin üzerine çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

