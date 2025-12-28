Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

Öte yandan, aynı güzergah ve mevkide ilerleyen hafif ticari araç da kaza yaptı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönü Dörtdivan mevkisinde boru yüklü bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından refüje çıktı.

