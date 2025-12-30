Gerede-Karabük yolunda kalan tır ve kamyonlar kaldırılıyor

Kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle yaklaşık 11,5 saat sonra ulaşıma açılan Gerede-Karabük kara yolunda kalan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Dün Saat 17.00 itibarıyla kar yağışı ve ağır taşıtların makaslaması nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun 04.30 sularında ulaşıma açılmasıyla bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Gece boyunca yol kenarında bekleyen tır ve kamyonlardan bazıları yeniden yola çıkmayı başaramayınca sürücüler, çekici, kepçe ve diğer tırlardan yardım istedi.

Tır ve kamyonlar diğer araçlarla ve kepçelerle çekilmeye çalışıldı. Araçların yeniden yola çıkabilmesi için yapılan çalışma esnasında trafik zaman zaman durdu.

Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 kara yolunun Gerede-Karabük il sınırı arası kesimi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarıyla ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından kara yoluna bağlantı sağlanmıştı.