Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzaraları
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kış manzaraları eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometreki tabiat parkında gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği parka günübirlik tatil için gelenler, yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, kartopu oynadı.
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kış manzarası havadan da görüntülendi.
