        Bolu Haberleri

        Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzaraları

        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kış manzaraları eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        12.01.2026 - 13:49
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzaraları
        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kış manzaraları eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometreki tabiat parkında gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği parka günübirlik tatil için gelenler, yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, kartopu oynadı.

        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kış manzarası havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

