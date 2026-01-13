Bolu'da park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi'nde park halinde bulunan 14 ADM 936 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.