        Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da AFAD Gönüllüleri kan bağışında bulundu.

        Giriş: 20.01.2026 - 17:51 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:51
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da AFAD Gönüllüleri kan bağışında bulundu.

        AFAD Bolu İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde AFAD Gönüllülerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        AFAD İl Müdürlüğü'nde kurulan geçici kan bağışı noktasında düzenlenen etkinliğe gönüllüler katılım gösterdi.

        Kan bağışında bulunanlara çeşitli hediyeler verildi.


        - Bolulu karateciler 6 madalya kazandı

        Türkiye Karate Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonasına katılan Bolulu karateciler 6 madalya kazandı.

        Karate Federasyonu Bolu Temsilciliğinden yapılan açıklamada, milli takım seçmelerine katılacakları belirlemek amacıyla 15-17 Ocak 2026'da Karabük'te düzenlenen şampiyonaya katılan Bolulu sporcuların 3 altın ve 3 bronz madalya kazandığı bildirildi.

