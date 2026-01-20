Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da meslek örgütleri Grand Kartal Otel yangınının 1'inci yılı nedeniyle açıklama yaptı

        Bolu'da meslek örgütleri, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının 1'inci yılı nedeniyle ortak basın açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:53 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da meslek örgütleri Grand Kartal Otel yangınının 1'inci yılı nedeniyle açıklama yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da meslek örgütleri, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının 1'inci yılı nedeniyle ortak basın açıklamasında bulundu.

        Bolu Barosu, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bolu-Düzce Tabip Odası ile Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından hazırlanan ortak açıklama, Bolu Barosu'nda düzenlenen basın toplantısında okundu.

        Meslek örgütleri adına açıklamayı okuyan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve çoğu çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, acılarının dinmediğini, öfkelerinin azalmadığını söyledi.

        Barut, hukukun üstünlüğünü savunan, yaşam hakkını temel alan ve bilimin rehberliğini esas kabul eden meslek örgütleri olarak bu olayın bir "kaza" olarak nitelendirilemeyecek kadar çok ihmalin, eksikliğin ve denetimsizliğin sonucunda meydana geldiğini hatırlatmak istediklerini belirtti.

        Devletin ve kamu gücü kullanan tüm idari yapıların birincil görevinin yaşam hakkını korumak olduğunu dile getiren Barut, "Bu sorumluluk, yalnızca olay sonrası yürütülen soruşturma ve yargılamalarla değil, olay gerçekleşmeden önce alınması gereken önleyici tedbirlerle anlam kazanır. Grand Kartal Otel yangını, önlenebilir bir olaydır." dedi.

        Barut, hukuki sorumluluğun yangının çıktığı anla sınırlı olmadığını, yapı ruhsatı, kullanım izinleri, periyodik denetimler, yangın güvenliği raporları ve acil durum planlarını kapsayan geniş süreci içerdiğini dile getirdi.

        Yangın felaketini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Barut, sorumluların tamamı ortaya çıkarılana ve adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

        Barut, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından oluşturulan "Başka Canımız Yok" platformunun yarın düzenleyeceği anma etkinliklerine katılacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Bolu'da STK'lardan, Grand Kartal Otel yangının yıl dönümünde ortak açıklama
        Bolu'da STK'lardan, Grand Kartal Otel yangının yıl dönümünde ortak açıklama
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Bolu'da bir haftada 112 şüpheli yakalandı
        Bolu'da bir haftada 112 şüpheli yakalandı
        Karla kaplı Bolu Dağı dronla görüntülendi
        Karla kaplı Bolu Dağı dronla görüntülendi
        Grand Kartal Otel yangını davasında 11 sanığa müebbet ve bin yıldan fazla c...
        Grand Kartal Otel yangını davasında 11 sanığa müebbet ve bin yıldan fazla c...
        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının üzerinden 1...
        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının üzerinden 1...