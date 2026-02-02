Osmanlı kasabası Göynük, havadan görüntülendi
Osmanlı ahşap mimarisinin yaşatıldığı şehirlerden Bolu'nun Göynük ilçesi, dron ile görüntülendi.
Osmanlı ahşap mimarisinin yaşatıldığı şehirlerden Bolu'nun Göynük ilçesi, dron ile görüntülendi.
Tarihi Osmanlı kasabası olan Göynük, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla her mevsim binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi evleri ve sokaklarıyla dikkati çeken ilçe, kültürel mirasını koruyarak turizmde önemli bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.
İlçedeki Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alırken, "İstanbul'un Manevi Fatih'i" Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi de vatandaşlarca ziyaret ediliyor.
Göynük'ün simgeleri arasında yer alan Zafer Kulesi, dron çekimleriyle ilçenin genel görünümünü gözler önüne serdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.