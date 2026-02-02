Habertürk
Habertürk
        Boluspor, stoper Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı

        Boluspor, stoper Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı

        –Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper mevkisinde görev yapan Gökhan Akkan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:20 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:20
        Boluspor, stoper Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı
        Kulübün açıklamasına göre 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Akkan, savunma hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildi.

        Futbol kariyerine Mersin İdman Yurdu altyapısında başlayan Akkan, profesyonel futbol hayatına da aynı kulüpte adım attı. Kariyeri boyunca çeşitli takımların kadrosunda yer alan tecrübeli savunmacı, son olarak Serikspor formasını giydi.



