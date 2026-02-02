Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Kara yolunda gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor. Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.