        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:12 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:18
        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kara yolunda gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

        Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı uyardı.

