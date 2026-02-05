Bolu'da karların erimesi Gölköy Barajı'nda su seviyesini artırdı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükseldi. Toplam 24 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, doluluk yüzde 56 seviyesine ulaştı. Gölköy Barajı'nı besleyen derelerin debilerinin karların erimeye başlamasıyla artması, barajdaki doluluğun yükselmesine katkı sağladı. Eriyen kar ve olası yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. Barajın bulunduğu bölge dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.