Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da karların erimesi Gölköy Barajı'nda su seviyesini artırdı

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:55 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da karların erimesi Gölköy Barajı'nda su seviyesini artırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükseldi.


        Toplam 24 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, doluluk yüzde 56 seviyesine ulaştı.

        Gölköy Barajı'nı besleyen derelerin debilerinin karların erimeye başlamasıyla artması, barajdaki doluluğun yükselmesine katkı sağladı.

        Eriyen kar ve olası yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.

        Barajın bulunduğu bölge dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        TEM'deki dinlenme tesisinde korkutan yangın
        TEM'deki dinlenme tesisinde korkutan yangın
        Köy camisi alev alev yandı
        Köy camisi alev alev yandı
        Bolu'da cami alev alev yandı
        Bolu'da cami alev alev yandı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Boluspor - Corendon Alanyaspor: 0-4
        Boluspor - Corendon Alanyaspor: 0-4