Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:BoluAtatürk Hakemler: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar Boluspor: Bartu Kulbilge, Erdem Dikbasan, Gökhan Akkan, Kouagba, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz (Dk. 46 Balburdia), Devran Şenyurt, Harun Alpsoy, Burak Topçu (Dk. 59 Mert Çetin), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Akanbi), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Temel Çakmak) Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 74 Makouta), Baran Moğultay, Aliti (Dk. 74 Hadergjonaj), Lima (Dk. 82 Batuhan Yavuz), Viana, Janvier, Hagi, İbrahim Kaya (Dk. 74 Güven Yalçın), Meschack (Dk. 82 Duarte), Mounie Goller: Dk. 47 ve 57 Hagi, Dk. 60 ve 68 Mounie (Corendon Alanyaspor) Kırmızı kart: Dk. 55 Erdem Dikbasan (Boluspor) Sarı kart: Dk. 71 Erdal Güneş (Boluspor Teknik Direktörü) BOLU

