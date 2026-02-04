Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler sürüyor

        –Bolu'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla desteklemeler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Bolu'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla desteklemeler sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikaları doğrultusunda, Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere bitkisel üretim, hayvancılık ve kırsal kalkınma başlıkları altında önemli mali destekler sağlandığı bildirildi.

        Üretim öncelikleri ve uygulama esasları çerçevesinde Bolu'da çiftçilere sağlanan destekleme tutarlarının yıllar itibarıyla artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda üreticilerimize 2020 yılında 88 milyon 900 bin lira, 2021 yılında 81 milyon 800 bin lira, 2022 yılında 117 milyon 800 bin lira, 2023 yılında 152 milyon lira, 2024 yılında 241 milyon 800 bin lira ve 2025 yılında ise 329 milyon 700 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, bitkisel üretimde mazot ve gübre destekleri, sertifikalı tohum ve fidan, organik tarım ile fark ödemesi desteklerinin uygulandığı kaydedilen açıklamada, hayvansal üretimde ise buzağı, çiğ süt, arılı kovan ve besilik erkek sığır desteklerinin yanı sıra çoban istihdamı ve hayvan hastalıkları tazminatlarının da sürdürüldüğü aktarıldı.

        Açıklamada, sağlanan desteklerle Bolu'da tarımsal üretimin artırılmasının, üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesinin ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Bolu'da 11 farklı adrese uyuşturucu operasyonu
        Bolu'da 11 farklı adrese uyuşturucu operasyonu
        Bolu'da 124 şüpheli yakalandı
        Bolu'da 124 şüpheli yakalandı
        Bolu'da 21 kaçak göçmen yakalandı
        Bolu'da 21 kaçak göçmen yakalandı
        Cezaevinden çıktıktan sonra balkondan girdiği evde yaşayan şüpheliye polis...
        Cezaevinden çıktıktan sonra balkondan girdiği evde yaşayan şüpheliye polis...
        Balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
        Balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa